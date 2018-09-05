МЭР понизило прогноз по росту ВВП России

Министерство экономического развития понизило прогноз по росту ВВП России на текущий год до 1,8%. Об этом сообщается в материалах ведомства.

«Прогноз экономического роста на 2018 и 2019 годы снижен на 0,1 процентного пункта — до 1,8% и 1,3% соответственно», — заявили в министерстве.

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Также в ведомстве подчеркнули, что рост ВВП в июле текущего года ускорился в годовом выражении до 1,8% с 1,1% в июне.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что министерство пересмотрит прогноз по росту ВВП России на 2018 год в сторону понижения.

Он отметил, что изменения во многом будут носить косметический характер.