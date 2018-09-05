Медведев назвал дату рассмотрения пакета законопроектов по бюджету на три года

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что пакет законопроектов по бюджету на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов будет рассмотрен 20 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы завершаем в целом работу над проектом трехлетнего бюджета на период 2019–2021 годов. Весь пакет должен быть рассмотрен на заседании правительства 20 сентября с тем, чтобы до 1 октября он поступил в Госдуму», — сказал Медведев.

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Он также добавил, что кабмин провел ряд совещаний по отраслевым блокам, на которых обсудили планируемые расходы в основных секторах экономики и социальной сфере.

Ранее сообщалось, что был опубликован проект бюджета ПФР на 2019 год.