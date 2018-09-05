«Росатом» рассказал о возможных соинвесторах в АЭС «Аккую»

Генеральный директор Росатома Алексей Лихачев заявил, что турецкие компании составляют большинство в списке возможных соинвесторов в проект АЭС «Аккую». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Переговоры идут. Пока в топ интересантов входят в основном турецкие компании», — сказал Лихачев.

Реклама

Он также подчеркнул, что в указанном списке присутствуют и компании из стран Ближнего Востока.

В апреле текущего года сообщалось, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в режиме видеоконференции приняли участие в церемонии начала строительства АЭС «Аккую».

По словам Эрдогана, АЭС «Аккую» покроет 10% потребностей Турции в электроэнергии.