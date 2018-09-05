Time: предоставление китайских денег Африке может стать угрозой для нацбезопасности США

Китай одалживает миллиарды долларов африканским странам, и это представляет угрозу национальной безопасности США, считает Time.

В 2015 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил о поддержке развития инфраструктуры в Африке в размере $60 млрд. В ближайшее время состоится еще один форум по китайско-африканскому сотрудничеству, который предполагает увеличение инвестиций Пекина в развитие инфраструктуры на территории африканского континента. Тем не менее, по мере того, как африканские страны все глубже погружаются в тщательно заложенную «долговую ловушку» Пекина, Соединенные Штаты могут заплатить большую цену за уменьшение сотрудничества с Африкой в борьбе с терроризмом и создании рабочих мест, говорится в материале.

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Вопрос стоит особенно остро в отношении стран Африки к югу от Сахары, где Китай стал крупнейшим субъектом займов. Там страны подвержены высокому риску долгового кризиса, пишет Time, имея такой большой долг, сосредоточенный в руках одного кредитора.

Издание отмечает, что большое значение предоставление денег Пекина имеет потому, что в качестве залога используются стратегические активы, такие как нефть, полезные ископаемые и земельное право. Если страны-заемщики окажутся не в состоянии погасить кредит, Китай может претендовать на стратегический актив. Это в свою очередь серьезная угроза национальной безопасности США, полагает Time. Захват стратегических активов может ограничить влияние США, отмечается в материале. Например, крошечное государство Джибути является домом для самой значительной американской военной базы в Африке.

В более широкой перспективе высокий уровень задолженности может дестабилизировать африканские государства, что также ставит под угрозу интересы американской безопасности, поясняет издание.

Наконец, «долговая дипломатия» Китая закрывает возможности для американского бизнеса, пишет Time. Однако у США есть много вариантов, как действовать: им нужно резко активизировать свою игру на африканском континенте и поддержать альтернативы «агрессивным финансовым инициативам Пекина», говорится в статье. Главное — США должны сосредоточиться на стимулировании экономического роста Африки. Это поможет Вашингтону привлечь больше частного капитала и обеспечит больше доступа к Африке для американских компаний.

Помимо этого, хорошим началом стало бы полное укомплектование посольств США кадрами и предложение большей технической помощи для оценки кредитных соглашений и инвестиционных контрактов, отмечает Time. На сегодняшний день политика администрации президента США Дональда Трампа в Африке была «дрейфующей», не было сплоченной стратегии и каких-либо результатов. Это резко контрастирует с позицией и политикой Китая, который имеет четкое видение того, к каким долгосрочным выгодам придет Пекин.