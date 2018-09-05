Вице-президент «Роснефти» рассказал о создании судостроительного кластера на Дальнем Востоке

Вице-президент по энергетике, локализации и инновациям НК «Роснефть» Андрей Шишкин рассказал «Российской газете» о сверхсовременной верфи, создание которой идет на Дальнем Востоке.

«Мы стоим у истоков новой отрасли отечественной промышленности - тяжелого судостроения. Ведь даже в советские времена крупные танкеры, газовозы, сложная морская техника для освоения шельфа - все это закупалось за границей, — пояснил Шишкин. — Технология крупносекционной сборки позволяет одновременно строить на верфи и спускать на воду несколько судов и объектов морской техники массой до 40 тыс. тонн. Чтобы вы наглядно могли себе представить - это вес четырех ледоколов «Ленин».

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«В прошлом году мы ввели в эксплуатацию открытый достроечный стапель верфи площадью 12 гектаров. Это примерно как Красная площадь в Москве. На стапеле установлено четыре башенных крана с маховой стрелой грузоподъемностью 100 тонн, два крана козлового типа грузоподъемностью 320 тонн и уникальный кран типа «Голиаф» грузоподъемностью 1200 тонн. Это самый большой кран в России, — рассказал он. — Полтора месяца назад на «Звезду» был поставлен транспортно-передаточный плавучий док. Это - один из ключевых элементов верфи. Он предназначен для проведения работ по спуску со стапеля на воду крупногабаритных судов длиной 300 метров и шириной более 50 метров со спусковой массой до 40 000 тонн и дедвейтом до 350 000 тонн, а также объектов морской техники, в частности буровых платформ и их элементов.К тому же к 2024 году мы планируем построить сухой док - самое крупное гидротехническое сооружение России. В нем будут строиться буровые платформы, супертанкеры, газовозы, суда снабжения и другие виды морской техники, в том числе для работы в Арктике».

По словам Шишкина, на «Звезде» создается высокотехнологичная инфраструктура. «Мы стремимся к максимальной автоматизации производственных процессов и управления, — отметил он. — Среди уникальных технологий можно выделить высокоточные методы разметки, сварки и резки металла, включая лазерные; технологии проверочных работ на основе бесконтактных измерений и 3D-моделирования; современные технологии процессов управления и планирования производства на всех этапах - от разработки документации до сдачи судна».

Национальные компании должны строить корабли на национальных верфях, уверен Шишкин.

«Это - единственный действенный способ развития судостроительной отрасли. В той же Корее это стало краеугольным камнем государственной политики. Да чего далеко ходить за примерами - можно вспомнить, как создавался Российский флот, когда Петр I ввел так называемую корабельную повинность», - конкретизировал он.

Вместе с тем, когда «Звезда» ведет переговоры с иностранными партнерами, создаем совместные предприятия с ведущими корабелами мира, одним из приоритетов для является вопрос подготовки кадров.

«Наши специалисты обязательно должны приобрести опыт на судостроительных предприятиях Южной Кореи и Китая, как в свое время участники петровского Великого посольства обучались на голландских верфях», — пояснил Шишкин.