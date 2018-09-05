В Госдуме поддержали введение минимальной цены на пиво

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников заявил, что поддерживает введение минимальной розничной цены на пиво. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эти предложения считаю правильными, и задача государства эти вопросы на контроле держать», — сказал Плотников.

Реклама

Он подчеркнул, что поскольку пиво — это один из видов алкогольной продукции, оно также должно и регулироваться.

Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил, что его ведомство планирует обсудить с министерством финансов вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво.

Алешин рассказал, что к нему уже обращались участники пивоваренного рынка по поводу введения МРЦ на пиво.