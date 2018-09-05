Минфин прокомментировал предложение по введению минимальной цены на пиво

Заместитель министра финансов Илья Трунин заявил, что Минфин пока не будет выступать с предложением ввести минимальную розничную цену на пиво. Об этом сообщает сообщает RNS.

«Вопросы маркировки пивоваренной продукции и установления на нее минимальной розничной цены пока еще недостаточно проработаны. Мы сомневаемся, что это можно эффективно администрировать. Минфин пока не будет выступать с предложением вводить такие меры регулирования», — сказал Трунин.

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Ранее глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин сообщил, что его ведомство планирует обсудить с министерством финансов вопрос введения минимальной розничной цены (МРЦ) на пиво.

Алешин рассказал, что к нему уже обращались участники пивоваренного рынка по поводу введения МРЦ на пиво.