В России за 12 лет уровень потребления алкоголя снизился на 40%
Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что в России за 12 лет уровень употребления алкоголя на душу населения снизился на 40%. Об этом сообщает РИА «Новости».
«В рамках полномочий Росалкогольрегулирования используется несколько инструментов, направленных на изменение структуры и снижение потребления. Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы, борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов и технических условий, что неразрывно связано с качеством продукции», — сказал Алешин.
Он отметил, что данные меры внесли существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения.
Ранее сообщалось, что в России предложили ввести минимальную цену на пиво.