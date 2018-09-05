В России за 12 лет уровень потребления алкоголя снизился на 40%

Глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин заявил, что в России за 12 лет уровень употребления алкоголя на душу населения снизился на 40%. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В рамках полномочий Росалкогольрегулирования используется несколько инструментов, направленных на изменение структуры и снижение потребления. Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы, борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов и технических условий, что неразрывно связано с качеством продукции», — сказал Алешин.

Реклама

Он отметил, что данные меры внесли существенный вклад в снижение потребления алкоголя на душу населения.

Ранее сообщалось, что в России предложили ввести минимальную цену на пиво.