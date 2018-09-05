Фондовый рынок России открылся снижением, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Московской биржи снизился на 0,1% и составил 2333 пункта.

Индекс РТС просел на 0,8%, до 1074 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, вырос на 38,24 коп., до 79,02 руб., курс доллара увеличился на 52,94 коп., до 68,27 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 46,32 коп., составив 73,10 руб.

Стоимость нефти снижалась на 0,7%, до $77,59 за баррель по марке Brent.

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