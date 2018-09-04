Молдавия планирует в 2019 году начать переговоры по продлению контракта с «Газпромом»
Министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич заявил, что Молдавия рассчитывает начать в следующем году переговоры по продлению контракта с «Газпромом» на поставку газа. Об этом сообщает Bani.md.
«На вопрос о том, будут ли возобновлены переговоры с «Газпромом» по истечении срока действия контракта, министр Габурич сказал, что переговоры по этому поводу пройдут в 2019 году», — заявило издание.
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Помимо этого, Габурич добавил, что предпосылок для разрыва контракта с «Газпромом» нет.
Ранее сообщалось, что в министерстве экономики и инфраструктуры Молдавии опровергли информацию о том, что страна не планирует заключать новый контракт с «Газпромом».