Туроператоры с брендом «Натали Турс» заявили о приостановке деятельности

Туроператоры, работавшие под брендом «Натали Турс», приостанавливают свою деятельность с 4 сентября. Об этом сообщается на сайте компании.

«В связи с исключением юридических лиц ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство «Путешествий Натали», ООО «Туроператор Натали Турс», работающих под брендом Натали Турс, из реестра туроператоров, с сожалением сообщаем что вышеперечисленные компании прекратили осуществлять туроператорскую деятельность начиная с 04/09/2018», — говорится в заявлении.

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Отмечается, что после приостановки продаж компанией оказано услуг клиентам по авиаперевозке и визовому оформлению более чем на 700 млн руб. Как стало известно, данная сумма лишь частично покрывает полученные авансы.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что вслед за «Натали Турс» с туристического рынка могут уйти до 100 компаний.