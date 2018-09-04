Сбербанк не стал вводить ограничения на прием банкоматами купюр в 5000 рублей

Сбербанк не стал вводить ограничения на прием банкоматами наличных купюр номиналом 5000 руб. Об этом сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе кредитной организации.

«Устройства, предназначенные для приема наличных, обновляются своевременно в соответствии с требованиями Банка России. Никаких массовых ограничений на прием наличных банк не вводил. Сбербанк постоянно работает над повышением защищенности своей сети банкоматов», — заявили в Сбербанке.

Реклама

Отмечается, что никакого влияния на клиентов действия злоумышленников не оказывают.

Ранее СМИ сообщили, что некоторые банкоматы в России перестали принимать купюры в 5000 руб.