С туристического рынка России могут уйти до 100 компаний

Как стало известно «Газете.Ru», ассоциация «Турпомощь» составила список компаний, по которым информация не соответствует достоверной.

Отмечается, что компании отбирались по таким критериям, как общая цена туристического продукта, количество отправленных туристов за 2017 год, а также уплата взноса в фонд персональной ответственности.

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Источник знакомый с ситуацией подчеркнул, что в данном списке может числиться от 45 до 100 компаний.

Он также добавил, что все компании в списке предположительно предоставляют сомнительный продукт и делают мизерные отчисления в «Турпомощь».

Список с сомнительными компаниями был отправлен в Минкультуры России.

В текущем году с туристического рынка ушли уже шесть туроператоров.