Источник: дипломаты ЕС одобрили продление индивидуальных санкций против России

Дипломаты стран ЕС согласовали продление индивидуальных санкций против России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в структурах ЕС.

«Представители стран ЕС согласовали продление индивидуальных ограничительных мер еще на полгода», — сказал источник.

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Он также добавил, что данный вопрос будет рассмотрен в рамках следующего этапа, в среду 5 сентября, на заседании постпредов стран ЕС уже в рамках подготовительного органа Совета ЕС.

После всех согласований решение должно быть одобрено непосредственно Советом ЕС.

Ранее сообщалось, что Украина, Албания, Норвегия и Черногория поддержали решение Европейского союза (ЕС) внести в санкционный список шесть компаний, которые участвуют в строительстве Крымского моста.