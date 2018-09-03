Роструд готов поддержать ужесточение ответственности за невыплату зарплат

Замглавы Роструда Иван Шкловец заявил, что Роструд поддержит внесение в действующие законы изменений, предусматривающих ужесточение ответственности за невыплату зарплат. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Двумя путями можно влиять на собственника. Либо привлекать его к уголовной ответственности, что необходимо на законодательном уровне принять, либо в прошлом году был сделан шаг о субсидиарной ответственности лиц, контролирующих должника. К этим лицам как раз относится собственник. Поэтому акценты надо смещать», — сказал Шкловец.

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Он также добавил, что возможность в финансовом плане взыскать личные средства собственника имеются, но на данный момент это делается только после того, как все остальные меры приняты и имущество реализовано.

Ранее сообщалось, что Росстат зафиксировал снижение задолженности по зарплате в России.