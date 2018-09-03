Россельхознадзор отчитался об уничтожении почти 26 тысяч тонн санкционных продуктов

Россельхознадзор с августа 2015 года уничтожил 25,894 тыс. тонн санкционных продуктов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Россельхознадзором на 1 сентября текущего года задержано 26,172 тысячи тонн запрещенной к ввозу продукции (25,169 тысячи тонн растительной продукции и 1,004 тысячи тонн продукции животного происхождения). Из них уничтожено 25,894 тысячи тонн», — заявили в Россельхознадзоре.

Ранее сообщалось, что министерство по вопросам продовольствия и сельского хозяйства ФРГ оценило влияние российского продэмбарго на уровень производства, доходы и рыночные цены в сельскохозяйственной отрасли Германии.