ФАС пообещала проверить информацию о росте цен на хлеб в России

Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цыганов заявил, что ФАС проверит заявления о росте цен на хлеб в Росcии. Об этом сообщает RNS.

«Проверка обязательно будет проведена. Мы должны выяснить, кто это сказал, на каком основании сказал. Если это противоречит нашему закону, то вынести предостережение этим людям, чтобы они не допускали подобных высказываний, которые могут ситуацию на рынке изменить», — сказал Цыганов.

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Он также отметил, что, если предположения о росте цен на хлеб на 10% к октябрю оправдаются, ФАС проверит, по какой причине цены выросли.

Ранее СМИ сообщили, что в России ожидается рост цен на хлеб.