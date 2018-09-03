Средняя цена нефти Urals выросла более чем на 39%

Средняя цена на нефть марки Urals в период с января по август текущего года увеличилась на 39,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $69,73 за баррель. Об этом сообщается на сайте Минфина.

В январе-августе прошлого года средняя цена на Urals составляла $50,09 за баррель.

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Как стало известно, средняя цена на нефть марки Urals в августе сложилась в размере $71,72 за баррель.

Ранее министр энергетики Александр Новак сообщил, что Россия намерена сохранить добычу нефти в сентябре 2018 года на уровне июля и августа.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent уменьшалась на 0,14%, до $77,53 за баррель, октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,19%, до $69,67 за баррель.