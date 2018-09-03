В Госдуме не увидели оснований для подорожания хлеба в России

Председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин прокомментировал информацию о росте цен на хлеб в России. Об этом сообщает ФАН.

Он подчеркнул, что на данный момент в России нет объективных оснований для повышения цены на хлеб.

«Никаких оснований для того, чтобы цена выросла, у нас нет! Чепуха это все!», — сказал Кашин.

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Парламентарий отметил, что хлеба в России предостаточно, а его качество в этом году выше прошлогоднего.

Ранее СМИ сообщили, что в России ожидается рост цен на хлеб.

Впоследствии, в Минсельхозе прокомментировали информацию о подорожании хлеба в России.