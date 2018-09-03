«Известия»: в России ожидается рост цен на хлеб

Цены на хлеб в России могут вырасти на 10% к октябрю. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на прогнозы зерновых компаний.

По мнению «Руспродсоюза», зерно уже стало дорожать из-за изменения курса валюты и снижение прогнозов по уровню урожая в текущем году.

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Отмечается, что пшеница третьего класса уже подорожала с 10 руб. до 12 руб. за 1 кг.

«Вслед за зерном дорожает мука, отгрузочная цена которой уже увеличилась с 15 до 16 руб. за 1 кг с начала августа. С середины сентября аналитики прогнозируют дальнейшее увеличение до 18–18,5 руб. за 1 кг», — пояснил исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Ранее сообщалось, что цены на российскую пшеницу обновили максимум.