Катар намерен инвестировать миллиарды долларов в компании ФРГ

Правительство Катара планирует заявить о новых крупных инвестициях в немецкие компании. Об этом сообщает Handelsblatt со ссылкой на источники.

По данным издания, речь идет о нескольких миллиардах долларов.

Как отмечается, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани намерен сообщить канцлеру Германии Ангеле Меркель о новых инвестициях на предстоящей встрече в Берлине.

Реклама

Ранее сообщалось, что Катар планирует инвестировать в экономику Турции $15 млрд.

Как отмечалось, об этом заявил эмир Катара в ходе встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.