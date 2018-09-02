Китайский миллиардер был задержан в США по подозрению в сексуальном преступлении

В американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, 31 августа был задержан китайский миллиарде Лю Цяндун (также известен как Ричард Лю). Об этом сообщает Associated Press.

Лю Цяндун является основателем китайского интернет-ритейлера JD.com.

Как отмечается, Цяндун был задержан в пятницу, 31 августа, по подозрению в совершении сексуального преступления. Однако на следующий день он уже был отпущен. Власти не сообщают подробностей дела.

В JD.com, как передает агентство, поспешили заверить, что Цяндун был задержан по ложному обвинения, находясь в деловой поездке в США. Там добавили, что следователи на подтвердили факт правонарушения со стороны бизнесмена.