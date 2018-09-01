В России вступил в силу закон об упрощении выдачи загранпаспортов в маленьких городах

В России с 1 сентября вступил в силу закон, согласно которому жителям маленьких городов станет проще получать загранпаспорта нового поколения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, теперь российские граждане смогут оформить и получить биометрические паспорта в МФЦ округов и административных центров, в которых проживает более 50 тысяч человек.

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Загранпаспорта нового поколения, оснащенные электронным чипом, были введены в России в 2005 году, с февраля 2018 их стали выдавать только в МФЦ в населенных пунктах с населением свыше 100 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в России с 3 августа увеличился размер государственной пошлины на загранпаспорт нового поколения.