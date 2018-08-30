«Гознак» не исключил возможного изменения дизайна российских банкнот

Генеральный директор АО «Гознак» Аркадий Трачук заявил, что предпосылки для изменения дизайна банкнот сформировались. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Объективно предпосылки (для изменения дизайна – «Газета.Ru») сформировались. Когда наступит момент следующей модернизации банкнот, то, скорее всего, Банк России будет заинтересован, чтобы более радикально обновить эти банкноты», — сказал Трачук.

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Он отметил, что в основу модернизации действующих банкнот будут положены дизайн и защитные комплексы, которые сегодня тестируются на банкнотах в 200 и 2000 рублей.

Ранее сообщалось, что Банк России выявил первые подделки купюр в 2000 рублей.