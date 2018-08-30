Усков прокомментировал возвращение в Forbes

Бывший главный редактор российского журнала Forbes Николай Усков прокомментировал «Газете.Ru» информацию о его возвращении в издание.

Ранее стало известно, что новым владельцем журнала стал бизнесмен Магомед Мусаев, а Усков вернется издание в качестве редакционного директора.

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«Сменился собственник, и Магомет Мусаев заверил, что Форбс будет независимым, мы ему очень благодарны за поддержку в трудную минуту. Его попросили помочь американцы, и он откликнулся. Магомет Мусаев даже предложил создать совет независимых директоров. Он взял на себя обязательства погасить долги, не только по зарплате и гонорарам, но и перед налоговой и типографией», — рассказал Усков.

В целом Усков заверил, что «смотрит с очень большим оптимизмом» на ситуацию.