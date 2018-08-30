Минфин выступает за сохранение дивидендной политики госкомпаний

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин не поддерживает изменение дивидендной политики госкомпаний. Об этом сообщает RNS.

«Министерство финансов и финансово-экономический блок правительства занимают последовательную позицию о необходимости выплаты госкомпаниями дивидендов в размере не менее 50% чистой прибыли по МСФО», — сказал Силуанов.

Реклама

Он отметил, что подобная дивидендная политика не должна вести к сокращению инвестиционных программ.

Министр также добавил, что в отдельных случаях финансирование части инвестиционных расходов госкомпаний может осуществляться за счет предоставления бюджетных субсидий.

В апреле сообщалось, что Минфин и ЦБ не смогли договориться по вопросу выплаты дивидендов госкомпаниями.