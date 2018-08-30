Счетная палата оценила исполнение бюджета за 2017 год

Коллегия Счетной палаты рассмотрела результаты проверки отчета правительства об исполнении федерального бюджета за 2017 год. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«По итогам прошлого года не были достигнуты темпы роста экономики, заложенные в бюджете — 2,1% — фактически этот показатель составил 1,5%. Прирост ВВП после ускорения во втором квартале 2017 года к четвертому кварталу замедлился до 0,9%», — заявили в ведомстве.

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Отмечается, что по прогнозу реальные располагаемые денежные доходы должны были перейти к росту, однако они понизились на 1,7%.

Министр финансов Антон Силуанов подчеркнул, что необходимо создать более четкую систему оценки эффективности госпрограмм.

«В Министерстве экономического развития тоже методика менялась из года в год. Программы оцениваются по разному, хотя показатели у них примерно одинаковые, поэтому мне кажется, что нам нужно выработать какие-то единые подходы и систему», — предложил Силуанов.

Ранее сообщалось, что глава Счетной палаты Алексей Кудрин поддержал мнение о том, что в России широко распространено воровство бюджетных средств.