«Ъ»: РЖД намерены построить второй Северомуйский тоннель

РЖД собираются в ближайшее время начать разрабатывать ТЭО второго Северомуйского тоннеля. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что данный тоннель увеличит пропускную способность участка БАМа до 100 млн тонн в год.

По данным издания стройка может начаться не ранее 2025 года.

Реклама

«Весь проект пока оценивается примерно в 100 млрд руб., но сумма будет зависеть от выбранного проекта», — сообщает издание со ссылкой на источник.

Как стало известно, ТЭО Северомуйского тоннеля-2 на БАМе должно быть готово к 20 декабря.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что отдал поручение правительству о проработке вопроса строительства моста между островом Сахалин и материковой частью страны.