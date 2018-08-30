В Крыму сравнили новые антироссийские санкции Украины с цирком

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе заявил, что новые санкции Украины против России из-за Крымского моста напоминают эстрадно-цирковой номер. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это все напоминает эстрадно-цирковой номер. Если кто-то собирается именно санкциями реагировать на все, что происходит в Крыму, то такими темпами вообще не останется ничего, что не будет обложено санкциями», — сказал Иоффе.

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Он также подчеркнул, что санкции перестали выполнять роль экономического давления, а превратились в «политическую трескотню».

Ранее сообщалось, что правительство Украины подготовило новые санкции против России из-за моста через Керченский пролив.