Эксперт прокомментировал жалобу США на Россию в ВТО

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил иск США к России в ВТО. Об этом сообщает RT.

По словам эксперта, действия Вашингтона представляют собой «достаточно стандартный ход» и любое государство делает так, оспаривая вводимые против него таможенные ограничения.

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Он отметил, что это свидетельствует о том, что ВТО остается востребованным регулятивным институтом для поддержания стабильности мировой торговли.

«Через иски в ВТО свои торговые права пытаются отстоять и Китай, и Евросоюз, и США, и множество других стран. Исков огромное количество, идет многосторонний процесс урегулирования споров», — сказал Масленников.

Ранее в постпредстве России при ВТО подтвердили получение запроса о консультациях от США.