США подали иск в ВТО против России

США направили иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) против России из-за пошлин на импорт ряда американских товаров. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, был отправлен запрос в ВТО на проведение консультаций с Россией по указанным пошлинам.

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США отметили, что Россия не применяет пошлины на аналогичные товары из других стран-членов ВТО.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Орешкин сообщил, что Россия подала иск во Всемирную торговую организацию для обжалования новых пошлин США на сталь и алюминий.

Он пояснил, что причиной иска стали многочисленные нарушения США правил ВТО.

Уточняется, что помимо России иски к США направили Китай, Индия, ЕС, а также Канада, Мексика и Норвегия.