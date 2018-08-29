Кудрин оценил предложения Путина по пенсионной системе

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложения президента России Владимира Путина по изменению пенсионной системы.

Он отметил, что глава государства обобщил аргументацию всех сторон касательно пенсионной реформы, а также внес соответствующие правки, которые сбалансируют изначальный предлагаемый проект.

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«Это взвешенное, тщательно продуманное решение, нужное для реализации национальных целей», — написал Кудрин в твиттере.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что откладывать изменения в пенсионном законодательстве было бы безответственно.

Как стало известно, Совфед намерен поддержать меры по защите работников предпенсионного возраста.