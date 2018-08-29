Путин рассказал о будущих индексациях пенсий
Президент России Владимир Путин заявил во время телеобращения, что в следующем году индексация пенсий по старости составит 7%.
«Уже в 2019 году индексация пенсий по старости составит порядка 7%, что в два раза выше прогнозируемой инфляции на конец 2018 года. В целом, в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. руб», — сказал Путин.
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Он отметил, что это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тыс. руб. в месяц.
Ранее Путин назвал основную задачу пенсионной реформы.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.