WSJ: в Германии задумались об оказании экстренной экономической помощи Турции

В Германии задумались о возможности предоставления Турции экстренной финансовой помощи. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что немецкая сторона обеспокоена тяжелой экономической ситуацией в Турции, в том числе падением курса нацвалюты. Это может дестабилизировать регион и привести к новой волне иммигрантов.

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По словам источников из среды официальных лиц Евросоюза (ЕС) и Германии, консультации по данному вопросу могут не привести к результатам, а в настоящее время находятся на ранней стадии. Речь идет о предоставлении турецкой стороне одобренного всеми странами ЕС обширного пакета финансовой помощи или о предназначенных для конкретных сфер ограниченных займах.

Как заметил один из источников в ФРГ, у ЕС нет «особенного выбора» в данной ситуации.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не намерены идти на уступки турецкой стороне в связи с делом об освобождении евангелического пастора Эндрю Брансона.