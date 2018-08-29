В Канаде посчитали переговоры с США о новом торговом соглашении конструктивными

Глава канадского МИДа Христя Фриланд назвала конструктивными переговоры, состоявшиеся с торговым представителем Соединенных Штатов Робертом Лайтхайзером о новом соглашении. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Фриланд, канадская сторона ждет встречи с мексиканскими представителями для обсуждения тех же торговых вопросов.

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«Сегодня у нас состоялся очень хороший, конструктивный первый за неделю разговор», — заявила Фриланд.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США, вероятно, нужно выйти из Североамериканского соглашения о свободной торговле (NAFTA), чтобы добиться выгодных торговых соглашений с Канадой и Мексикой. После этого министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай сказал, что страна может отказаться от переговоров по NAFTA из-за угроз Трампа.