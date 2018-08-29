В Кремле назвали дату и время обращения Путина к россиянам по поводу пенсионной реформы

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин обратится к гражданам страны в связи с пенсионной реформой, передает РИА «Новости».

По словам Пескова, телеобращение президента страны состоится в среду, 29 августа, в 12.00 мск. Пресс-секретарь подчеркнул, что такое решение глава государства принял из-за важности темы, а не потому, что беспокоится о своем рейтинге.

Ранее президент заявил, что сформулирует собственную позицию по пенсионным изменениям в ближайшее время. Он заметил, что властям страны нельзя действовать механически при принятии решения об изменениях в пенсионной системе.