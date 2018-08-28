Суд заочно арестовал экс-главу «Трансаэро»

Мещанский суд Москвы принял решение о заочном аресте бывшего генерального директора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина, который обвиняется в невыплате зарплат, растрате и злоупотреблении полномочиями, заявила пресс-секретарь Мещанского суда Юлия Котомина, передает агентство городских новостей «Москва».

«Суд арестовал А.Бурдина, обвиняемого по ч. 2 ст. 145.1, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК Российской Федерации», — сказала Бурдина.

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В Следственном комитете также уточнили, что в рамках расследования уголовного дела было установлено, что невыплата установленных законом выплат работникам авиакомпании с марта по октябрь 2016 года составила не менее 400 млн рублей. Также Бурдин обвиняется в том, что с октября 2015 года по сентябрь 2017 года совершил растрату, нанеся ОАО «АК «Трансаэро» ущерб в 1 млрд 300 млн рублей.

Ранее сообщалось, что бывший гендиректор «Трансаэро» объявлен в международный розыск.