Бывший гендиректор «Трансаэро» объявлен в международный розыск

Пресс-секретарь Мещанского районного суда Москвы Юлия Котомина заявила, что суд получил ходатайство о заочном аресте бывшего генерального директора «Трансаэро» Александра Бурдина. Об этом сообщает RNS.

«В суд поступили соответствующие материалы, но суд еще не приступал к рассмотрению», — сказала Котомина.

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Она также добавила, что Бурдин объявлен в международный розыск.

Отмечается, что Бурдину заочно предъявлено обвинение по трем статья Уголовного кодекса России — «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», «Регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом» и «Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами».

Ранее сообщалось, что суд прекратил дело о банкротстве экс-главы «Трансаэро».