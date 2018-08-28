Нацбанк Украины рассчитывает получить $2 млрд от МВФ до конца осени

Заместитель главы Нацбанка Украины Олег Чурий рассчитывает, что приезд миссии Международного валютного фонда будет иметь положительный результат. Об этом сообщает УНН.

«Наш прогноз — нам удастся договориться с МВФ и получить до конца осени транш размером около $2 млрд», — сказал Чурий.

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Он также добавил, что это откроет возможности для сотрудничества с другими международными финансовыми организациями и получить еще $1,5 млрд финансовой помощи.

Ранее украинский премьер Владимир Гройсман сообщил о необходимости дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом во избежание дефолта.