Банк «Советский» признан банкротом

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал банкротом банк «Советский». Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы суда.

«Признать должника банкротом и открыть конкурсное производство», — сказано в решении суда.

Ранее сообщалось, что Банк России подал в суд Санкт-Петербурга заявление о признании банкротом банка «Советский».

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Банк проходил процедуру финансового оздоровления с 2015 года.

Агентство по страхованию вкладов выбрало в качестве банка-приобретателя части имущества и обязательств банка «Советский»Московский кредитный банк.

Как стало известно, Московский кредитный банк должен был приступить к обслуживанию вкладчиков банка «Советский» не позднее 17 июля 2018 года.