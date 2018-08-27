Путин считает темпы газификации в России недостаточными

Президент России Владимир Путин заявил, что темпы газификации российских регионов недостаточны. Об этом сообщает RNS.

«Уровень газификации регионов, в том числе сельских территорий, растет недостаточными темпами… Темпы, к сожалению, не те, на которые мы рассчитывали в последнее время», — сказал Путин.

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Он отметил, что для решения проблемы газификации регионов необходима координация органов власти, «Газпрома» и независимых производителей.

Ранее сообщалось, что «Газпром» планирует увеличить инвестиции в газификацию регионов России в 2018 году на 24,6%, до 36,7 млрд руб.

Уточняется, что 31,7 млрд руб. в 2018 году будет направлено на строительство газораспределительных сетей, газопроводов-отводов и газораспределительных станций, 4,5 млрд руб. — на проектно-изыскательские работы, 500 млн руб. — на разработку и корректировку генеральных схем газоснабжения и газификации.