Россия может побить советский рекорд по объему добычи угля

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что Минэнерго прогнозирует рост добычи угля в России в 2018 году на 2,7%, до 420 млн тонн. Об этом сообщает RNS.

«В текущем году будет превышен рубеж 420 млн тонн. Мы, скорее всего, превзойдем максимальный уровень советского времени, достигнутый в 1988 году», — сказал Новак.

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Он также отметил, что инвестиции в угольную отрасль достигнут 130 млрд руб. в год, а налоговые отчисления превысят 100 млрд руб.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что российский топливно-энергетический комплекс смог ответить на стоящие перед ним современные вызовы.