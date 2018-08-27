Минстрой ожидает снижение ставки по ипотеке до 9,1%

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев заявил, что ставки по ипотечным жилищным кредитам в России могут опуститься до 9,1% к концу 2018 года. Об этом сообщает НТВ.

«На данный момент ставка — 9,6–9,65%. На конец года мы планируем 9,1%», — сказал Якушев.

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Он также добавил, что к 2024 году ставка по ипотеке должна опуститься ниже 8%, а ипотечный портфель России составит около 16 трлн руб.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал сделать ипотеку в стране еще доступнее.

Премьер подчеркнул, что необходимо не только строить здания, но и поддерживать спрос, тем самым добившись дальнейшего снижения ставок по ипотечным займам.