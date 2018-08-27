Лукашенко назвал идиотизмом предположение о попытках «наклонить» Россию

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «идиотизмом» предположения о попытках «наклонить» Россию, используя для этого введенные Западом санкции, передает РИА «Новости».

По его словам, он не будет «мышковать» на теме санкций.

«Мы ничего здесь не выгадываем. Нет здесь каких-то там подспудных течений — наклонить Россию, потому что она ослабла или ослабевает или у нее сложное положение. Нет этого и никогда не будет. Я опытный политик, чтобы мышковать на этих темах. Это полный идиотизм», — заявил Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в его переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным «ничего конспиративного и тайного» не было.