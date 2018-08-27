Новые санкции США против России вступили в силу

Новый пакет американских санкций против России вступил в силу в полночь по североамериканскому восточному времени (07.00 мск).

Согласно документу, США больше не будут выдавать лицензии на поставки оружия российским государственным компаниям.

Кроме того, вводится запрет на предоставление России любой помощи, кроме срочной гуманитарной или поставок еды или других сельскохозяйственных продуктов.

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Также вступает в силу запрет на «предоставление кредитов, кредитных гарантий или других мер финансовой поддержки».

США ввели очередной пакет антироссийских санкций за якобы причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Официальная Москва отвергает подобные обвинения.