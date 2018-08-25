США намерены ввести нефтяное эмбарго в отношении Венесуэлы

Правительство США рассматривает возможность введения нефтяного эмбарго в отношении Венесуэлы. Об этом сообщает McClatchy со ссылкой на источники.

По данным издания, США планируют ввести новые санкции против Венесуэлы, в которые может войти полный запрет на торговлю нефтью.

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Как отмечается, Вашингтон уверен, что нефтяное эмбарго сможет повлиять на президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

При этом власти США намерены согласовать новые санкции против Венесуэлы в течении трех месяцев.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле превысила 10600%.