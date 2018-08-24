В Центробанке сообщили, что причина пожара в одном из кабинетов выясняется

В пресс-службе Банка России сообщили, что причина возгорания в здании на Неглинной улице в Москве устанавливается.

Там отметили, что возгорание было локальным. В настоящее время тушение завершено.

«Никто не пострадал, причины возгорания устанавливаются», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Центробанка.

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Уточняется, что возгорание произошло в рабочем кабинете в корпусе Б.

Вечером 24 августа о пожаре в здании Центробанка сообщили очевидцы.

В МЧС также подтвердили факт пожара, отметив, что он произошел на пятом этаже здания.

Около 21.10 мск пожар в здании Центробанка в Москве был ликвидирован.