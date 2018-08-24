Альфа-Банк нарастил вдвое объем продаж розничных кредитных продуктов

Общий объем продаж кредитных розничных продуктов Альфа-Банка за январь - июль 2018 года составил 186,9 млрд рублей, сообщила в пятницу пресс-служба банка.

Этот показатель более чем в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Драйверами роста являются кредиты наличными: рост портфеля относительно июля прошлого года — 60% и кредитные карты – рост 41% (в частности, высокой популярностью пользуется карта «100 дней без%»).

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В итоге Альфа- Банк уже несколько месяцев подряд обгоняет конкурентов в рейтинге по приросту кредитного портфеля.

Кроме того, положительные темпы роста показывает и ипотечное кредитование, в том числе и по программе рефинансирования – портфель с начала года вырос на 97%.

«Улучшенное продуктовое предложение Альфа-Банка, отвечающее потребностям клиентов, в сочетании с благоприятной рыночный конъюнктурой, позволило нам добиться таких впечатляющий результатов. Кроме того, мы значительно упростили процессы получения кредитов для клиентов, констатирует руководитель блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач.

По его словам, банк планирует и в дальнейшем наращивать темпы роста кредитного портфеля по всем ключевым кредитным направлениям, оставаясь при этом в русле консервативной рисковой политики.

В Альфа-Банке наблюдают тенденцию к существенному росту объемов выдач ключевых кредитных продуктов, связывая это с тем, что условия на рынке стали выгоднее.

Так, например, банк предлагает своим потенциальным заемщикам ставки от 11,99% годовых на потребительские кредиты. Сравнительно недавно такие условия были еще недоступны.

Другой ясновыраженный тренд - активный интерес населения к рефинансированию своих текущих обязательств — ставка рефинансирования в Альфа-Банке находится на уровне потребительских кредитов.