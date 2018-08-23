Китай подал иск в ВТО против пошлин США

Китай обратился с иском в ВТО в связи с введением США новых импортных пошлин в 25% на импорт китайских товаров. Об этом сообщается на сайте минкоммерции КНР.

Как отмечается, Китай подал иск из-за введения американских пошлин на китайские товары объемом в $16 млрд.

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Ранее сообщалось, что китайские власти намерены составить жалобу во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за последних пошлин США.

Также стало известно, что представители США и Китая ведут разработку дорожной карты по снятию взаимных торговых претензий.