Британия выделит £3 млрд на Brexit

Правительство Великобритании выделит £3 млрд на подготовку к выходу из Евросоюза. Об этом сообщается на сайте британского кабмина.

По словам министра по Brexit Доминика Рааба, данные средстве будут выделены на случай, если ЕС и Лондон не смогут договориться о сделке по Brexit.

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Он также добавил, что в настоящее время на Brexit выделено £700 млн.

Ранее сообщалось, что больницы и службы неотложной помощи Великобритании предупредили, что могут лишиться лекарств, если Британия покинет ЕС без конкретного плана.